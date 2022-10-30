衛福部長薛瑞元帶團隊赴陳時中競總密會，國民黨立委賴士葆質疑為了高端爭議串供，陳時中今天否認，強調在沒有犯罪情況下，哪裡能套上串供的說法，「這不但沒有法律修養，而且是相當侮辱人家」，朋友久沒見面，聊聊都是應該「選舉不會選到連朋友都不能交」。

陳時中今天赴大直美堤河濱公園出席「2022第八屆電器盃節能公益路跑暨嘉年華」，並接受媒體聯訪，對於串供的說法，他說「沒有，這實在是難以回答」。

他說，這個事情就是，在沒有所謂犯罪的情況下，哪裡又套上串供的說法？這是一個污辱人的說法。對於任何人見面講話，你把他講成是串供，「我覺得這不但沒有法律的修養，而且是相當侮辱人家」。

陳時中強調，他跟薛瑞元一向是好朋友，以前大家有部屬關係，久沒有見面，大家聊聊這些都是應該。「選舉不會選到連朋友都不能交」。

陳時中之前曾說，若要講高端的問題，打電話就能溝通，媒體詢問最近是否曾經打電話給薛瑞元談高端？陳時中表示「沒有，我是說，如果要講，用電話就可以講，也不見得一定要見面。」

為催出挺綠基本盤，蔡英文總統預計在選前還會與陳時中有5到6場在台北的合體活動，陳時中表示，選舉基本盤一定是非常重要，我們對基本盤非常尊重，但對於不是基本盤的所有民眾，一樣都要盡力去爭取，他要做一個全民的市長，努力讓台北更好，台灣共好。

外傳許多民進黨議員不願與陳時中同台，他說，沒有這樣的事情，這是很明顯的謠言，很多議員都跟他站在一起，「我們都是好朋友，都是密切合作的團隊」。

他強調，甚至還有謠言說「小英要棄誰去保誰」，這都是很明顯的謠言，就像他講的「三人成虎」，若一個謠言不斷的去講，大家會信以為真，所以他這段時間只好不斷的澄清。