近年來大陸的影視產業蓬勃發展，吸引不少翻紅後的台灣藝人，到當地尋求更好的演藝機會。曾是F4成員之一的吳建豪，早年因拍《流星花園》一夕成名，2016年他則轉戰大陸拍戲，人氣超夯的他進帳相當可觀，近來接拍綜藝《披荊斬棘的哥哥2》，據傳他的總酬勞，竟高過楊冪的演員前夫劉愷威3倍之多。

吳建豪是美籍華人出身，被知名製作人柴智屏相中，演完偶像劇《流星花園》後，與周渝民、言承旭、朱孝天等人組成F4，靠著帥氣外型迅速風靡亞洲，直到2009年宣布解散。之後吳建豪將重心擺在演戲，並靠著《下一站幸福》再度翻紅，可惜事業和私下感情無法兩全，2013年娶新加坡棕櫚油千金石貞善，哪料不到1年竟傳出夫妻失和，甚至一度在網路隔空互嗆，兩人最終拖了5年才離婚，令人遺憾。

現年的吳建豪已有44歲，近年來在大陸接拍偶像劇，光微博就累積570萬粉絲，除此之外，吳建豪也積極轉型大螢幕，出演《潛行者》、《葉問4》等片，與甄子丹等巨星一同軋戲，照樣撐得住場面，同時2019年起吳建豪也陸續接演綜藝，面向更多觀眾，近來《披荊斬棘的哥哥》第二季，據傳他和潘瑋柏，光單集的片酬就有55萬人民幣(約新台幣243萬)，被列為該節目片酬的最頂級男星。

據知，台灣男星錄製《披荊斬棘的哥哥》的片酬普遍較高，吳克群和蘇有朋拿45萬人民幣(約199萬新台幣)，歌手信拿43萬人民幣(190萬新台幣)，且只要未被節目淘汰，就能繼續賺錢，至於楊冪的香港演員前夫劉愷威，則盛傳片酬是25萬人民幣(約110萬新台幣)，儘管錄4集就被淘汰仍賺440萬台幣，而對比出演6場的吳建豪總收入330萬人民幣(約1461萬新台幣)，有3倍的驚人差距。