民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今天由立法院長游錫堃陪同赴平鎮區和平路市場掃街拜票，游錫堃表示，鄭運鵬是他好同事且是專業的通才，感到他非常有能力所以桃園市民一定要選擇一個不但可以抓到重點，還是通才的市長。鄭運鵬則說，有很多地方需要跟院長學習，希望透過院長的背書，奠定他對桃園的努力，桃園已經進步8年，希望接下來由他來接棒，讓桃園繼續進步。

游錫堃說，鄭運鵬做什麼事情都可以抓到重點，唸土木系又在中央黨部文宣部、網路部、組織部主任，他有很多專業，很多事情都懂，在立法院擔任幹事長，他上任2年多以來他就擔任3次幹事長，在主持黨團協商時，很多事情他都很有決斷力，很能夠判斷，大家也知道這個協商可能要主持3天3夜，所以他讓我感覺到非常有能力。而桃園市鄭文燦市長做得很好，他是五星級的市長，桃園是國門之都，不管是交通科技還是工業，文化跟藝術，各方面進展都非常快，一定要選擇一個不但可以抓到重點，還是通才的市長。

鄭運鵬則說，游院長是歷史上唯一一位擔任過行政院院長，也擔任過立法院院長，他們朝夕相處一起共事，院長過去的這些階段，也帶領台灣度過金融危機，立法院的階段也帶領歷經疫情的危機，通過防疫特別預算，讓去年三級警戒裡面不但國人的健康也守住了，經濟發展也守住了，有很多地方也需要跟院長學習，相信院長的成績，也是桃園市民熟悉的，希望透過院長的背書，讓桃園市接下來由他接棒。