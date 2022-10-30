台鐵台南善化段29日下午於發生電車線遭扯斷的事故，造成雙向停駛，大批乘客抱怨連連，台鐵局調查發現竟是軌道上方的光文陸橋一大塊水泥塊崩落，砸壞電車線所致。由於光文陸橋為台南市政府所管轄，市長黃偉哲今天意有所指說，若地方政府該負的責任、公共工程該巡檢的地方，市府絕對要做，但是還沒開始調查就開始推責任，這點是他不欣賞的。

「建設不喜歡中央推地方」黃偉哲表示，施政是一體的，中央推地方、地方推中央，一點意思都沒有，至於石塊掉落，權責在哪裡？是什麼原因？當然要尊重客觀、公正的第三方來調查，之前台南市區鐵路地下化工程出包，發生圍籬傾斜，影響到工程，我們都沒跟台鐵算帳，所以他覺得算來算去沒什麼意思。

黃偉哲說，而且事實上南鐵地下化工程，地方政府費了很大的努力，協助中央跟民眾溝通，讓南鐵地下化工程才能開工，所以他不希望有功大家搶，若碰到事情推責任，一點意思都沒有，若地方政府該負的責任，公共工程該巡檢的地方，我們絕對應該要做，但是還沒開始調查就開始推責任，這點是他不欣賞的。