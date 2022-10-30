高雄一名29歲鄂姓男子日前騎車載女友外出，路上停紅綠燈時點菸來抽，被後方巡邏警發現，並對鄂男盤查，發現鄂男戶籍居然是桃園區公所，還是桃園地檢署發布毒品通緝犯，鄂男一臉錯愕，並表示跟家人相處不睦，才會到高雄工作，後被踢出戶籍，才未收到開庭通知書，非故意躲藏。全案依《毒品危害防制條例》將鄂男解送歸案。

新興分局自強路派出所員警28日上午9時許巡邏時，行經中華三路段期間，發現前方停等紅燈的機車騎士鄂男手上拿著菸，還不時拿到嘴邊抽，員警見到鄂男違規後，立即上前盤查。

鄂男自知抽菸違規，見到員警盤查時，還不好意思地笑了一下，過程中非常配合員警的攔查，並掏出身分證給員警查身分，經員警查詢，發現鄂男戶籍居然是桃園市龍潭區公所，且因去年間在桃園吸毒被捕，後續偵查庭未報到，25日遭到桃園地檢署發布通緝，於是員警依規定上銬逮捕。

鄂男向員警表示，之前與家人同住於桃園，後因與家人不和睦，獨自南下高雄做板模工人生活，並許久未與家人聯繫，後來就被家人踢出戶籍，只好將戶籍遷至龍潭區公所。所以未收到法院通知出庭應訊的公文書信，對於遭到通緝也不曉得，非刻意躲藏不到案。

員警訊後依《毒品危害防制條例》將鄂男解送至桃園地檢署歸案。然而鄂男不僅要面對法律制裁下，騎車抽菸也將面臨《道路交通管理處罰條例》第31條規定，將吃上600元的罰單。

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