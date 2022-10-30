強檔韓綜《Running Man》本週日(30日)播出來賓有韓國人氣女團Apink朴初瓏、尹普美及江昌模、Mirani等。出道12年Apink近期推出小分隊「CHOBOM」，由朴初瓏與尹普美組成的雙人組合，推出新歌《Copycat》，兩人也在節目中首度演唱，讓主持群為之瘋狂。

而金鍾國與江昌模近期則一起合作單曲《I Luv U》，找來Rapper Mirani演唱Rap部分，演唱完後全昭旻和梁世燦則提出，希望金鍾國平常在節目中也用那種溫柔且充滿愛意的眼神，但金鍾國卻害羞說在《RM》唱歌真的太尷尬了。

(左起)江昌模、金鍾國在節目中以溫柔眼神獻唱《I Luv U》。(圖/中天綜合台提供)

節目中金鍾國穿上襯衫搭配黑褲子與皮鞋，引起成員的好奇，宋智孝則直接當著大家面前，手突然伸進金鍾國衣袖摸著透膚襯衫，「這件衣服很透耶！那突突會怎麼樣？」這個舉動讓金鍾國一臉慌張，在旁的成員紛紛表示，「宋智孝變勇敢了，這樣讓人都不想湊這條愛情線了」，而這條戀情的狂熱粉劉在錫則宣布要退出不追了，「現在宋智孝表現這麼積極又樂在其中，覺得差不多該抽身離開去尋找下一條愛情線。」

節目中進行遊戲，贏家可吃到社群爆紅的美食餐廳，輸家則得用手機傳送對贏家的惡評，節目組收到後會由AI朗誦出來，直到對方聽到忍不住舉起停止牌，才可以用餐，劉在錫趁機狂酸池錫辰，但由沒靈魂的AI朗讀出來，衝擊感整個被放大，哈哈也假借梁世燦名義，傳送文字讓AI瘋狂告白Mirani，讓她心花怒放，更多爆笑有趣的《Running Man》，就在中天綜合台本週日(30日)晚間6點播出，晚間10點中視頻道也能收看。