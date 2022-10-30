高雄市長陳其邁30日參加「旗津天后宮過港祈福會鄉巡禮大典鎮殿媽祖開光啟靈遶境賜福」活動，現場人潮爆滿，陳其邁針對南韓首爾梨泰院萬聖節死亡踩踏事件表達遺憾，也強調高雄舉辦大型活動都會成立前進指揮所掌控人流，避免類似事件發生，目前已請外交部釐清梨泰院事件是否有高雄市民傷亡。

陳其邁表示，對於梨泰院發生不幸踩踏傷亡事件，他深表遺憾，也祝福受傷者能夠早日康復，也對罹難者表示哀悼。另外，他們已經請外交部掌握梨泰院踩踏事件中，是否有傷亡人員屬於高雄市民，目前仍在了解相關狀況當中。

陳其邁指出，高雄舉辦大型活動都會成立前進指揮所，除了一般的交管、維安之外，也會清楚掌控人流狀況，若總量人數已經超過一定數量時，前進指揮所就會要求禁止人員進入活動會場，即便如此，從事或舉辦任何活動，都還是要非常謹慎小心。

「旗津天后宮過港祈福會鄉巡禮大典鎮殿媽祖開光啟靈遶境賜福」活動是旗津地區一年一度的民俗盛事，現場聚集破萬信眾熱鬧至極，陳其邁也特別到場共襄盛舉，陳其邁表示，旗津天后宮祈福活動是地方年度盛事，也感謝旗津各宮廟共同參與，讓各信眾可以得到祝福，也祈求疫情早日消退。