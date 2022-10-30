民進黨南投縣長候選人蔡培慧與爭取連任的魚池鄉長劉啟帆，兩人的魚池聯合競總服務處於昨（29）日成立，蔡除感謝農委會主委陳吉仲與立委蘇巧慧到場力挺外，也承諾一旦當選，就會努力規劃農產品行銷，打造南投的獨有品牌。

蔡培慧昨於臉書指出，陳吉仲是她的好老師，也是最挺南投的農委會主委，曾帶著她一起為農村發展規劃與打拚，過去她在擔任立委時期，與陳一起推動了 農民職災保險、農民退休金，讓農民方方面面都受到照顧。

至於蘇巧慧，蔡培慧表示，對方是她在立法院最溫暖的陪伴，兩人共同投入教育資源整合，「她非常了解阿慧是一個為了南投發展，放下教授身分的農村女孩。」

最後，蔡培慧強調，魚池鄉有全台灣最夯的國際景點之一：日月潭，還有豐富的宗教、原住民族文化，紅茶更是世界知名，「香菇與茶產業都是魚池鄉重要的農產品，我一當上縣長就會好好的與地方來規劃，如何打造各地方的農產品行銷方式，創造出南投隊的獨有品牌。」