花蓮一名現年30歲的男子已婚生4個孩子，他在去年7月起三度對大女兒伸狼爪，指侵、性侵和摸乳，女兒想師長告知後全案曝光，法官認為他身為生父，不盡照顧責任，反而用權勢對其性交逞慾，審酌他已認罪，且家庭經濟不佳，有100多萬債務，考量家庭最佳利益，判處1年8月徒刑，可緩刑4年。

判決書指出，現年30歲的男子與現年16歲的女兒同住在花蓮某鄉鎮住所，去年7月某日他進入女兒房間摸對方的胸部猥褻得逞，隔一個月甚至再度下手，甚至用生殖器性侵得逞，在過4個月又三度下手，這次是指侵得逞；女兒後來向學校老師與同學提及此事，全案因此曝光。

法官認為，男子先前雖無犯罪紀錄，卻因身為父親，應為女兒仰仗、倚賴之人，卻不善盡呵護、照顧責任，反而利用權勢對其性交，以逞個人性慾，罔顧倫常，嚴重危害女兒人格與身心健全發展，考量男子坦承犯行並深表悔悟，女兒也接受道歉，法官同意給予緩刑宣告。

此外法官考量男子高職畢業，已婚育有4名未成年子女並同住一起，從事台電外包商工作，月收入約2萬多至3萬，配偶為衛生所約聘人員，月收入約2萬多，除小孩外無其他需扶養親屬，目前在外有約100萬債務，每月要清償1.1萬至1.5萬元，考量其經濟情況，依猥褻與性交二罪合併判處一年八月，可緩刑4年，緩刑期間付保護管束，支付公庫新臺幣五萬元及完成八小時之法治教育課程。