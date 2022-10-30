長期研究國防事務的前監委黃煌雄，與前參謀總長李喜明近日成立智庫，今日發布中共8月軍演研究報。報告分為中共軍事演習、比較、意涵、與建議四大部分。報告指出，今年8月與1995-1996年台海飛彈危機的不同，特別是在美軍的作為與國軍的戰略預判上，兩次演習有明顯的差異。另外該報告也提出了一個特別的看法，指出解放軍藉由8月軍演一舉翻轉了在96台海危機以來的挫折感。

9月1日新設的智庫「和平與安全中心」，執行長是李喜明，董事長是前監委黃煌雄；黃煌雄說，這分研究報告曾開過三次座談會，並分別邀請退將參與討論，再由智庫整理成研究報告，也是「和平與安全中心」第一分公開的中英文研究報告。

報告指出，兩岸新常態既已形成，勢必將難以挽回。這不僅是國軍將面對的嚴峻挑戰，也會是印太區域家最具戰爭風險的因子。報告同時也提出未來兩岸衝突網路作戰與認知作戰將是另一個不可忽視的領域。

該報告建議國軍因應新的常態應該儘早完成相關作戰計畫與準則的修訂，避免差槍走火，並能有效應對解放軍灰色地帶行動的衝擊。同時也要與美軍建立更為有效的合作機制，能夠儘早對中共軍事意圖與行動進行精準的預判。此外報告也建議加強網路作戰能力，增加預算，招募人才，訓練精英，要能在未來兩岸衝突中，維持網路空間的優勢。最後該報告也建議，國軍要調整應對媒體與全民對於類似中共軍演等重大事件新聞發布的做法，強調在不危害軍事安全考量之下，公開與透明應開是較為合適的態度。

台北政經學院基金會「和平與安全中心」成立於於今年9月1日，中心執行長由國軍前參謀總長李喜明上將擔任。該中心以成為全球台灣國防安全領域研究，首屈一指之專業機構為目的，研究成果提供政府決策參考，期能為台海及亞太區域之和平與安全作出具體貢獻。

「和平與安全中心」在台北政經學院基金會黃煌雄董事長與李喜明總長的義務指導與贊助之下，加上他們對國防安全無私的熱誠，將為國內政軍智庫圈注入一股清流！