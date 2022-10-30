太空人首局3支二壘打。（MLB臉書）

世界大賽第2戰，讓出首役的太空人立即扳回一城，30日在主場以5比2擊退費城人，將帶著1勝1負前往費城進行3連戰。太空人開賽以「阿土伯」艾爾圖維（Jose Altuve）首打席二壘打展開攻勢，後面佩納（Jeremy Peña）、阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）接連二壘打，首局3分即一路領先到終場。

費城人此役派出他們最倚重的先發投手惠勒（Zack Wheeler），但是惠勒狀況不佳，登板第一球就被艾爾圖維敲成左外野平飛安打。後面佩納上來也是對著第一顆球出棒就打成左外野滾地安打。阿瓦瑞茲等了第一顆好球，接著出棒把球打到左外野牆邊落下，又是二壘打。

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惠勒終於以滾地球和飛球解決兩位打者，游擊手（Edmundo Sosa）卻發生守備失誤，奉送太空人第3分。惠勒撐到第5局，阿瓦瑞茲在壘上時，又遭到布瑞格曼（Alex Bregman）狙擊一顆失投的滑球，兩分全壘打！

費城人也有安打，但沒辦法像太空人那樣集中，哈波（Bryce Harper）4打數掛零，靠著瑟古拉（Jean Segura）7局上高飛犧牲打先拿到1分。9局上波姆（Alec Bohm）二壘打，太空人一壘手葛瑞奧（Yuli Gurriel）守備失誤被費城人再拿1分。總計惠勒5局失5分，太空人先發左投瓦德茲（Framber Valdez）6.1局失1分，漂亮摘下勝投。