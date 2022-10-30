根據和平與安全研究中心報告指出，回顧1996年台海危機，由於美軍於1996年3月派遣兩支航母戰鬥群(Carrier Battle Group CVBG)介入台海軍演，致使解放軍知難而退，不得不放棄原演習之計畫目標，包含轉用演習兵力進佔外島等規劃。此一重大挫折影響解放軍後續建軍與備戰之方向至深且廣。自此之後，所有對台作戰預案，都需要先考量美軍可能干預的方式與強度，可視之為解放軍的＂1996症候群＂。

1996年軍演之後，中共痛定思痛，解放軍先後向俄國採購了8艘KILO級潛艦、4艘現代級驅逐艦、72架蘇愷-30戰。並藉由直接或間接的技術移轉，發展元級潛艦，052A、052D、與055型驅逐艦，殲-11、殲16、與殲20等戰機，成為具有約350艘戰艦全世界規模最大的海軍，同時也成為擁有超過千餘架第四代先進戰機，與第五代隱形戰機，東亞區域內規模最大的戰術空軍。此外，在飛彈發展上，完成攻艦彈道飛彈東風21D與東風26的研發與部署，以及近期公開的東風17超高音速反艦飛彈的完成列裝。加上北斗衛星系統的建置完成，完備了「反介入與區域拒止 (A2AD)」的作戰構想。

今年八月軍演，解放軍也展示了運用導彈執行威懾行動的能力，印證了2003年解放軍國防大學出版社出版的懾戰一書《懾戰：導彈威懾縱橫談》所述內容。特別是，「向侵入之航母戰鬥群前方或側翼發射精準導彈，使敵心生畏懼撤離我方水域...見好就收。」的敘述。解放軍在兩次演習中的飛彈試射科目，主要使用東風15型彈道飛彈。經過26年的改進，此型飛彈之精準度受益於北斗衛星的導航功能，已經大幅改善。在1995／6台海危機使用之東風15型飛彈，其圓周誤差率(Circular Error ProbableCEP)為300至600公尺。今年八月軍演，解放軍如使用東風15B型飛彈，其CEP為15-50公尺。如使用最新型之東風15C型飛彈，其CEP僅5-15公尺。也達到懾戰一書所述，「確保精準打擊防止誤傷，致授人以柄造成戰略被動」的要求。

解放軍兩次軍演在彈道飛彈試射科目之外，也均有海空兵力攻擊操演以及兩棲登陸演習。不同之處在於，1995／6軍演此類演習均限制在台灣海峽西面，而今年八月軍演除兩棲登陸演習之外，海空軍的聯合操演均在海峽中線以東，甚至接近台灣本島。依據媒體的報導，解放軍最新型的055型大型驅逐艦，以及新式隱形戰機殲-20均在演習兵力之列。

今年八月軍演，儘管彈道飛彈的試射與1995／6軍演相似，海空聯合演習卻大幅接近台灣本島，中共戰機跨越海峽中線，戰艦接近台灣本島鄰接區(contiguous zone)。但是美軍航母打擊群(Carrier Strike GroupCSG)卻遠在台灣東部500海浬外之海域巡弋。從解放軍的角度看，此次在台灣周遭的軍演，美軍並未介入，僅有偵察機在周邊觀察，主戰兵力的航空母艦打擊群則遠在數百浬之外。因此其最大收穫之一，便是湔雪1995／6軍演之挫折與恥辱。