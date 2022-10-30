韓國首爾市龍山區梨泰院29日晚間舉行萬聖節慶祝活動時，發生重大推擠踩踏意外造成多人傷亡。總統府發言人張惇涵今天表示，蔡英文總統代表我國政府與人民，向韓國政府與人民表達誠摯關懷，並向不幸罹難的民眾及家屬表達哀悼。根據目前掌握，暫無台灣籍人士有傷亡情形。

張惇涵表示，在總統指示下，我國外交部及駐韓國代表處，已分別向韓國政府表達慰問關懷之意。根據目前掌握，暫無台灣籍人士有傷亡情形，但總統也責請駐韓代表處及相關單位密切掌握後續情況。

外交部在奉總統指示後，已代表我國政府與人民，向駐台北韓國代表部代表鄭炳元表達對受難者家屬及韓國政府與人民的誠摯哀悼及慰問。

鄭炳元感謝我國政府與人民的即時慰問與關懷，表示會將我方的關心與哀悼之意立即陳報韓國首府。外交部同時也請我國駐韓國代表處向韓國政府致哀，韓國政府對台灣的誠摯情誼表示感謝。

外交部表示，根據我國駐韓國代表處向韓國警方洽詢瞭解，本次不幸事件死傷人士中，暫無台灣籍遊客、留學生或僑民。我國國人旅韓期間，倘有相關緊急求助需要，請撥打駐韓國代表處緊急聯絡電話。

民進黨台北市長候選人陳時中今天也對在此意外中不幸離世的民眾及其家屬表達最深切的哀悼與慰問，期盼傷者早日康復，也祈願韓國社會早日從此事件中平息。