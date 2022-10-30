今年金鐘獎Lulu（黃路梓茵）與師傅黃子佼一同拿下最佳綜藝節目主持人獎，也是Lulu在槓龜七次後，終於順利摘金，然而，昨(29)日Lulu舊愛阿達在走鐘獎後台受訪時大方對Lulu送上祝福，更說道：「現在得的都算晚的」。

昨(29)日阿達以YouTube創作者身分現身走鐘獎，在後台接受訪問時，被問到昔日舊愛Lulu獲得金鐘獎，阿達也大方給予祝福：「她努力了那麼久，她真的是非常喜歡主持的人，她從小到大，為了主持做了非常多的努力和功課，包括她的學習能力，大家看到她在台上的反應，都是這10年的累積，現在才得都算晚的！」

另外，阿達也感性提到當YouTuber的心得「創作本身不會困難，都是非常快樂的事，要如何呈現給大家，比較困難！」也坦言「現在經營頻道流量每況愈下，當我頻道點閱不好的時候，我就告訴我自己，我是個藝人。」

事實上，Lulu與阿達過去一起主持《愛玩客》進而擦出火花，兩人交往將近4年多，直到2019年7月才分手，而兩人分手後，阿達先是在2020年被拍到與一位長髮女子約會，隨後也大方認愛，Lulu則是在2021年被爆出與萬秀洗衣店金孫張瑞夫戀愛，但兩人近期卻都以「好朋友」互稱。