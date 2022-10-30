大陸全國人大常委會委員譚耀宗於最新一期《紫荊》雜誌撰文，稱推進統一與解決「台灣問題」也是香港所肩負的責任；香港的一國兩制越成功，越有利於台灣的和平統一。

身兼港區全國人大代表的譚耀宗於文章中指出，二十大報告提到要推進「祖國的統一」以及解決「台灣問題」；他強調，「這也是香港所肩負的責任」。

譚耀宗表示，一國兩制的初衷就是為了和平解決「台灣問題」，所以香港的一國兩制的實踐越是成功，越有利於台灣的和平統一，越有利於人心回歸。因此，香港未來任重道遠。

美國眾議院議長裴洛西8月訪台時，香港特首李家超也曾發文譴責，並稱將全力支持和配合北京採取的一切必要措施。

港府過往甚少對兩岸問題進行公開表態，如李家超以香港特首身分高調評論台海事務更是罕見；譚耀宗的最新言論，或可解讀為香港官方對台問題的最新表態。

譚耀宗還於文章中指稱，一國兩制幫助香港解決了香港自身解決不了的問題，是一項基本國策，所以必須長期堅持；並稱香港必須在破解深層次矛盾以及融入國家發展大局中多下功夫。