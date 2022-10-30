根據和平與安全研究中心報告指出，比較1995／6年與今年八月軍演，台美雙方明顯均未能精準預判中共解放軍此次軍演的模式、規模、與強度，特別是軍機跨越海峽中線與艦船侵入我鄰接區海域，意圖改變現狀，建立海峽「新常態」的戰略目標。此外，美方也未如1996危機期間宣布派遣航母打擊群接近台海周邊，形成嚇阻態勢。

美國學者葛來儀(Bonnie Glaser)女士在今年8月5日軍演期間，接受德國之聲的專訪時表示，「...我認為他們現在正試圖在台灣海峽造成一個新常態。我認為在這些演習之後，美國政府會希望台海恢復現狀，但我認為這將是非常困難的。」10月2日美國國防部長奧斯丁(Lloyd Austin Secretary of Defense )接受美國有線電視新聞網(CNN)專訪時，也同樣做出中共意圖建立「新常態」的表示，證實了葛來儀女士兩個月前的精準預判。面對此一新常態，就目前美國政府公開的發言來看，除了持續執行台海自由航行之外，別無他法。簡而言之，美軍在八月軍演期間，主要目標著重在保護裴洛西議長訪台之安全，並未認真對待解放軍軍演的意圖與可能產生的影響，以致喪失戰略主動之契機。

就台灣本身而言，國軍長年以來的建軍備戰，均是針對兩岸軍事衝突，應對解放軍的實體攻擊所做的準備。國軍近期公開的國防報告，儘管提及中共認知作戰與灰色地帶的威脅，但是具體軍事作為尚未成形，應處的準備與預算亦尚在磨合，更遑論在實兵演習上有類似的想定設計以及相關準則的頒行。因此，對於此次軍演中共的戰略意圖未能精準預知，也實非意外。國防部長邱國正於10月5日在立院答詢時，承認海峽中線的默契已經消失，且難以恢復以往狀態。此段發言，已經為此次八月軍演造成的影響，下了一個清楚的註腳。

此外，戰略預判不足，也間接影響政府在解放軍演習期間，公共關係處理的失據。1995／6解放軍軍演，台灣由於情報管道充足，能夠獲得解放軍演習相關情資，並進行精準預判。當時總統李登輝先生公開講話，呼籲國人勿須驚慌，並強調政府已有「18套劇本」因應，加上美國兩艘航母的高調介入，得以安然度過危機。然而今年八月軍演，除了國防部網頁的即時軍事動態與事後的記者會之外，完全沒有政府官員的公開說明。因此，民眾對於八月軍演相關資訊的獲得多半來自社群媒體的分享與散播，一般民眾多半難以區分資訊的真假，除造成假訊息的氾濫與認知戰的擾亂，同時也傷害了政府的公信力。