外貿協會與電電公會共同舉辦的2022年「台北國際電子產業科技展(TAITRONICS)」及「台灣國際人工智慧暨物聯網展(AIoT Taiwan)」於周五圓滿閉幕，隨著國門開放及疫情減緩，國外買主及國內訪客紛紛回流，總參觀人數超過4200人，較上屆成長逾八成。今年聯合台灣電路板協會的「台灣電路板產業國際展覽會(TPCA Show Taipei)」共同在南港展覽一館展出，參觀者對於產業上中下游產品及應用完整呈現，表示相當便利且符合其需求。

機器人及元宇宙等先進技術最受參觀者歡迎，受惠國境解封，國內外訪客再度湧現展場，固緯電子今年主打Metaverse測試方案，並配合展覽推出特惠商品，據廠商表示部分限量產品已經銷售一空。凌(群)電腦本次展出ESG永續發展、智慧型服務機器人、智慧醫療、數位轉型等四大主題，凌(群)電腦表示，已外銷至日本的智慧型服務機器人Ayuda以及防疫守門員Ayuda Cute外型討喜，除了防疫功能外，也可客製化互動方式及內容，是今年詢問度最高的產品。台灣松下展出倉儲揀貨機器人，因為搭上智慧工廠浪潮，廠商表示現場就安排了多場與合作業者的洽談。

國立台北科技大學元宇宙XR研發中心展出多項元宇宙應用科技，北科大表示展出成效良好，想要體驗多元宇宙創作及拳擊訓練機的參觀者大排長龍，希望接下來有更多與企業合作的機會。

各大主題館亦吸引大批參觀者及媒體採訪，經濟部工業局的先進智慧顯示生活館展出許多顯示產業的新應用，包括已經外銷至日本博多及福岡的透明顯示螢幕及即時翻譯窗，話題性十足。另外智慧城鄉創新館、IisC智慧物聯網主題館及智慧智造數位創新館在展覽期間辦理多項展場內的說明會、交流及體驗活動等，配合業界專家現場講解，因此參觀者絡繹不絕。

參展外商及周邊活動提升展覽國際性，日本長野縣產業振興機構為第二度參展，今年率領CLEANVY與Nihon Micron公司，現場攤位詢問人潮不斷，CLEANVY表示考慮明年持續參展。來自美國加州的參展商Uniquify提供新穎的AI技術，在展覽期間吸引許多買主目光，Uniquify對於首度參展成效滿意，展後將積極聯繫潛在客戶爭取商機。首度來台參展的波蘭商TME則認為電子展中遇到不少日本及韓國買主，相當肯定本展作為國際交流平台的角色，表示明年會繼續參展。

展覽期間，主辦單位辦理超過20場周邊活動，包括辦理48場次的一對一採購洽談會，協助台灣企業接單。而10月27日由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行的「2022 AIoT應用論壇」，吸引377位國內專業人士與會，場面熱烈，有助國內產業與國際大廠鏈結。

本次電子展亦吸引日本電波新聞、韓國Korea Industry Daily及韓國電子部品記者來臺觀展採訪，他們表示展出產品品項專業，也對於參展商提出的創新解決方案及AI應用技術表示佩服。

2022年「台北國際電子產業科技展(TAITRONICS)」及「台灣國際人工智慧暨物聯網展(AIoT Taiwan)」，成功匯集台灣科技新趨勢及生態系強大能量，串聯國內外市場；2023年訂於10月25日至27日舉辦。