近期人民幣兌美元匯率變化快速，貶值走勢引發高度關注。根據《證券時報》引述中銀國際證券全球首席經濟學家管濤表示，人民幣匯率明年機率很大面臨3個階段，而人民幣匯率明年是漲是跌，不取決於美元強弱或中美利差，取決於中國經濟基本面。

他說，當經濟穩、金融穩，經濟強、貨幣強。中國應該更加高效地統籌經濟發展和疫情防控，抓緊落實一攬子穩增長政策措施，鞏固經濟恢復的基礎，增強經濟發展的後勁。

而具體可能會面對的3個階段，管濤分析，第一是美聯準會繼續緊縮的情況下，中美負利差，人民幣仍然承壓；二是由於美聯準會緊縮過度刺破資產泡沫，引發經濟衰退，加上如果外需轉折點出現，將會對中國穩增長帶來更大的挑戰，有可能讓人民幣承受更大的壓力。同時明年美聯準會緊縮對中國的溢出影響，將會從金融衝擊為主，演變為金融加實體雙重的衝擊。

第三則是如果明年美國經濟衰退，美聯準會有較大機率會重回貨幣寬鬆，這時候如果中國能夠繼續保持經濟復甦在全球的領先地位，就可能重現2009至2013年的情形，讓資本回流、人民幣重新走強。