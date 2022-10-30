根據和平與安全研究中心報告內容，此次國軍應處中共軍機艦跨越中線，仍是延續「不主動挑釁、不升高事端、冷靜沉著應對，堅守中線主權」的慣有思維。其最具體的規範就是，絕不主動攻擊引發衝突，而遭受攻擊時是否回擊仍待請示。然而面對新的情勢，中共持續的戰備警巡已然是主動挑釁，國軍應該有不同的應對規定，以規範國軍在應對敵機敵艦開火時應有的處置作為，始能保護自身之安全，因應未來更大的挑戰。同時也能避免當中共機艦意圖轉戰備警巡為實際攻擊行動時，我海空兵力突遭襲擊落入被動之困境。

報告指出，10月5日，國防部邱國正部長在立法院答詢時指出，中共軍機、軍艦進入我國領海領空即視同為第一擊，惟未能詳細說明我方將如何回應。其實既有規定對於敵機、敵艦侵入領海領空的判斷上，還有兵力數量、航向、航速等多重因素的意圖判定，絕非只靠單一標準。因此，給予第一線應處解放軍侵擾的作戰人員，一個明確清晰的規範至關重要。

另報告建議，國軍應及早修訂相關作戰計畫，以面對海峽「新常態」。報告指出，在兵力運用上，考量兩岸兵力已經失衡，要以節約兵力運用思維，避免以上駟對上駟的方式相應處理侵擾之中共兵力，除非天候不允許，以無人飛行載具搭配輕快兵力應對中共的大型艦艇未必沒有效果。此外，就目前中共海軍六個驅逐艦支隊約80艘主戰兵力而言，其中055型、052D型驅逐艦，以及054A型護衛艦等仍在持續量產中，不論是取代較高齡艦艇或是擴充數量，我們所面臨的都是實力不斷提升的對手，特別是中共如果持續執行我周邊海域的灰色侵犯，除了會不斷消耗國軍資源外，也會逐漸增加對我海空封阻之勢，形同2021年俄國在烏俄邊界陳兵十餘萬的情形。從戰備警巡轉為發起攻擊，不過瞬間。因此，目前國軍相關防衛計畫(固安作戰計畫、經常戰備時期突發狀況處置規定、戰備規定等)，均須檢討修訂。