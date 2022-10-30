「屏東藝術扎根計畫-屏東劇場人才培訓」參與學員來自各行各業。（紙風車劇團提供）

為讓表演藝術在地生根萌芽，屏東縣政府攜手紙風車劇團規劃的「屏東藝術扎根計畫-屏東劇場人才培訓」，將屏東來自四面八方、各行各業的素人學員經過專業的培訓後，於29日在屏東藝術館參與《屏東幻想曲》正式演出，學員充滿自信站上舞台，展現成果。

紙風車創辦人李永豐表示，由藝術表演來「探索自我的價值」與「從藝術的參與中肯定自我」期許屏東的戲劇人才們未來可以在地共同推動表演藝術，為屏東的孩子服務，也不忘「人」與「文化」間的連結，更能找到創作的動機與養分，這批遍灑在國境之南的藝術種子，已隨著落山風飄落在屏東各地，讓藝術的美好開始扎根與茁壯。

屏東縣長潘孟安表示，表演藝術是一項能跨越城市、國家、文化藩籬的活動，希望將「戲劇」做為城市的靈魂，傳遞在地的故事與人文精神。用貼近自己故鄉的語言，創作、演出、分享，一步步累積。

首度舉辦的「屏東藝術扎根計畫-屏東劇場人才培訓」公開招募學員，總計有74位各行各業懷抱著戲劇與表演夢想人員報名，原本預計錄取25位學員，但潘縣長為了不讓多數民眾失望，指示縣政府文化處與紙風車劇團討論後決議倍增錄取學員至51位，以回應南台灣與屏東縣民的熱情期待。

這些學員分別來自屏東、高雄及台南，以屏東在地人居多，年齡層分布在19至54歲，除了學生之外，更有教師、咖啡師、網頁設計師、銀行經理、油漆師傅、護理師、呼吸治療師，甚至連牧師與家庭主婦等，在各行各業專有領域的學員，由於對表演藝術懷抱夢想前來參加戲劇培訓，希望在藝術表演領域中為自己開創另外不同的人生與可能性。

10月29日的《屏東幻想曲》演出，由紙風車演員與學員共同演出，由小朋友最喜歡的角色人物「巫媽媽」做串場，引導出《歡樂春節》是紙風車的經戲碼黑光劇表演，以彩帶配合陳揚輕快的樂曲，讓孩子感受不同藝術形式的美學與創意。由學員與紙風車演員共同演出的《屏東在地故事》則是用歷史的角度來演出屏東的歷史與文化。讓現場觀眾感動的後山天使《譚維義醫生》的故事，這位台東基督教醫院的創辦人，從美國來到台灣，最早則是從屏東開始。最後《黑光幻想曲》則是以棒棒線條組合而成的圖形，在黑暗中打開孩子的無限想像與藝術視野。

演出完上午場，屏東學員油漆師傅黃書翰難掩內心激動的情緒，即便滿頭大汗，臉上掛著笑容說，「我想繼續表演，排練過程真的很累很緊張，但演員這條道路我想要繼續走下去」，身為全職媽媽的湯子萱表示，感謝屏東縣政府給予機會，參與紙風車戲劇人才培訓，被稱呼三寶媽的她，找到人生新的目標，參與演員訓練讓她覺得生活更充實，很享受團隊一起工作的感覺，身為護理師的葉政廷起初只是覺得很想上台表演，想當個演員，他一路從戲劇培訓課程、成果呈現演出到這次跟紙風車的演員共同演出，全程出席沒有請假，這次首次參與正式演出，從紙風車的演員身上看到要當一位專業演員真的不容易，自己還有很多不足，但不會放棄，會繼續學習。