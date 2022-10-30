台中市長盧秀燕今天第一場選舉行程，前往東勢區與市議員候選人吳振嘉成立聯合競選總部。(陳世宗攝)

盧秀燕表示，對於韓國梨泰院踩踏事件，我們感到十分痛心與不捨。(盧秀燕競選總部提供)

國民黨角逐連任的台中市長盧秀燕30日忙於跑選舉行程，媒體詢問韓國梨泰院發生踩踏事件，造成嚴重死傷，如何引以為鑑避免憾事發生？盧秀燕指出，一方面她特別交代公安、警政、消防等相關系統，對於大型活動的公安議題，要特別小心謹慎；全面加強公安檢查，提高警覺。

盧秀燕上午在大甲出席台中市議員候選人楊啓邦競選總部成立大會，會後接受媒體聯訪。媒體詢問，韓國梨泰院發生踩踏事件造成嚴重死傷，如何引以為鑑避免憾事發生？

盧秀燕表示，對於韓國梨泰院踩踏事件，我們感到十分痛心與不捨，因為韓國梨泰院是台灣人非常喜歡的旅遊目的地之一；意外發生的第一時間，已經透過外交系統了解有沒有台中市民受到意外影響，到目前為止是沒有傳出有台中市民有傷亡，我們會持續掌握情況，希望大家都平安。

盧秀燕說，其次在疫情逐漸解封的階段，因為過去疫情民眾悶了兩年多，此時全世界的民眾都紛紛走出戶外，參與各種大型活動，容易因眾人群聚而發生的公安意外；我們要呼籲民眾雖然疫情解封，大家走出戶外還是要小心自身安全。另一方面她也特別交代公安、警政、消防等相關系統對於大型活動的公安議題，要特別小心謹慎，全面加強公安檢查，提高警覺。

媒體也詢問有民進黨議員質疑里幹事被要求下班時間宣揚政績？盧秀燕回應強調，我們希望大家正面選舉，即使選情再怎麼激烈、再怎麼危急，也不要波及公務人員，要信任公務人員，拜託大家，謝謝。