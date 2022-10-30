俄羅斯國防部今(30)日宣布，由於烏克蘭襲擊俄軍駐黑海船隻，因此暫停參與由聯合國居中斡旋的「烏克蘭穀物出口協議」，此舉將大大衝擊烏國於黑海出口的穀物資源。農委會表示，我國自烏克蘭進口穀物並非大宗，但供應鏈的連鎖反應恐讓飼料價格高點延續。

農委會副主委陳駿季表示，俄烏兩國的區域性衝突勢必影響原物料供應鏈，這是很確定的，之前因為全球新冠疫情爆發，供應鏈斷掉已經造成一次的原物料進口緊張，農委會也啟動將訂單從原本3個月往後延到6個月來處理。

陳駿季指出，俄烏戰爭本身不會直接影響台灣，因為我們從烏克蘭進口的小麥並不多，主要是從美國與其他國家進口，但穀物無法順利出口就會造成連鎖反應，很多國家無法從烏克蘭進口穀物就會改由其他國家供應，這就會影響國際期貨價格，現在玉米、高粱等飼料價格還是相對高檔，預估不會這麼快就下來。

他說，現在貨船運輸不像疫情剛開始那麼緊張，主要還是要關注下訂單後會不會因為戰爭延續而造成其他地區穀物的搶購，這部分會和相關業者密切合作，至少可以確定半年到7個月的糧食安全可以確保，農委會每兩周都會盤點一次種子、種苗、蔬菜、飼料玉米、大豆等供應量。

為穩定民生物價，行政院今年2月便宣布減免黃豆、小麥、玉米等大宗物資進口營業稅至4月底，但因應俄烏戰爭爆發，行政院宣布營業稅減免延長到6月底；之後因國際通膨、避免物價波動影響經濟等，行政院在9月拍板同意營業稅減免措施延長至今年底。

至於上述營業稅額減免措施是否會延長到明年？陳駿季表示，營業稅額減免要看各產業購買原物料的價格幅度，不會說減就減，但原本我國從烏克蘭進口的玉米、小麥等就會改從其他國家進口，因此價格波動會較為劇烈，以各國期貨的指數來看較能看出長期走向。

根據農委會資料顯示，2019年自烏克蘭進口的小麥或雜麥為7905公噸，2020年為8958公噸，2021年驟降至668公噸，今年截至9月則查無資料；但澳洲小麥進口量在2019年的進口量為4萬6946公噸，到今年9月已大幅成長至30萬4225公噸。