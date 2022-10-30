南韓首爾梨泰院昨日舉辦萬聖節活動，狹窄巷弄爆嚴重踩踏意外，已至少造成151人死亡，奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金表示，當人潮擠到「前胸貼後背」，口鼻緊貼著前一個人的背部，就會像被枕頭悶住一樣，若在前進過程中又不幸跌倒，造成胸腹無法起伏，很快就會因二氧化碳蓄積陷入昏迷而死亡，就像被「活埋」。

陳志金今（30）日於個人臉書粉專指出，看到韓國人擠在梨泰院狹窄的巷弄裡，現場狀況已無法用人擠人來形容，根本是「卡死」，完全動彈不得。

陳志金表示，在擁擠的人群中站著，身高較矮小的人口鼻會被推擠到前一個人的背後，「前胸貼後背」就像活活被枕頭「悶死」一樣，胸腹被嚴重擠壓，通氣量減少，若此時又不幸跌倒，如同「掩埋」在人海中，口鼻被阻塞，無法吸入空氣就會喪命。

陳志金說，跌倒在地即使口鼻沒有被塞住，胸腹如果無法正常起伏，很快就會因為二氧化碳蓄積而昏迷，甚至窒息缺氧死亡。因此大型活動的人潮管控、疏散問題很重要，才不會像這樣樂極生悲，令人悲痛。