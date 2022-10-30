巴洛克小提琴家、尼德蘭巴赫協會藝術總監佐藤俊介（Shunske Sato）將在11月中旬來台，攜手巴洛克獨奏家樂團，演出經典韋瓦第《四季》和多首巴洛克時期作品。

巴洛克獨奏家樂團藝術總監李美文表示，「樂團多年來巴洛克獨奏家樂團不斷爭取與享譽樂壇盛名的音樂家合作演出，透過邀請國際名家演出交流，鏈結穩定與永續的國際網絡，用文化藝術的交流，創造台灣與世界對話的平台。」

李美文表示，佐藤俊介演奏技巧及音樂的處理相當純熟，「在他奔放的琴音與精湛的演奏技巧下，會用什麼樣的方式演繹樂迷們最耳熟能詳的韋瓦第小提琴協奏曲《四季》，這絕對令人期待。」

佐藤俊介出生於日本東京，四歲時移民到美國。曾就讀於紐約茱莉亞音樂學院，在法國國立巴黎市立音樂院跟隨普雷（Gerard Poulet）學習現代小提琴，後於慕尼黑音樂與戲劇學院跟隨瑪莉·烏泰格（Mary Utiger）學習巴洛克小提琴，現居荷蘭，任教於阿姆斯特丹音樂學院，並擔任尼德蘭巴赫協會藝術總監。

佐藤俊介擅長巴洛克小提琴和中提琴，在12歲時便獲得了美國青年藝術家獎（Young Concert Artists award），是迄今最年輕獲獎者；2010年獲第17屆巴赫國際音樂比賽（International Johann Sebastian Bach Competition）二等獎與觀眾獎，至今已錄製出版數十張專輯，是第一位使用羊腸絃和巴洛克弓並表演並錄製帕格尼尼小提琴二十四首隨想曲的小提琴家，此外，每年演出上百場的音樂會及留下許多巴洛克音樂演奏、教學影片，已是全球最重要巴洛克音樂演奏家之一。

佐藤俊介以其獨特又引人入勝的現代語法演奏古樂器、詮釋巴洛克音樂而聞名，不論在做為獨奏音樂家、室內樂演奏家和教師皆受到廣大的喜愛與支持。

演出將於11月11日在高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳、11月13日中國家歌劇院大劇院、11月16日在台北松菸誠品表演廳登場。