根據智庫和平與安全研究中心的報告建議，不宜過度期盼美軍在台海的戰略嚇阻及軍事介入。報告指出，中共八月軍演期間，美軍雷根號航母打擊群之位置，相較於1995／6年台海危機獨立號與尼米茲號的部署位置約有數百海浬的差距，加上延後了預定要實施的義勇兵洲際彈道飛彈的測試飛行，顯示美軍應對此次軍演有不同的思維。同時，美國國會也在八月軍演期間，延後「台灣政策法案」的審議。以上種種均代表美國政府在應處此次中共的軍演上，降低緊張的意圖與用心。美中兩國之間競爭關係錯綜複雜，並非一成不變。國軍在應對中共日益強勢的灰色地帶侵擾，實不宜再過度期待美軍在台海周邊的軍事介入與嚇阻。嚇阻中共的侵擾與進犯應該來自我們的實力以及堅強的抗敵意識。

另報告建議，增加通資電軍投資，確保在網路空間的優勢；我國向來被稱許為資通產業發達的國家，不論工業實力或是人力資源均備受肯定，因此發展網路戰攻防技術、建立資訊優勢、以及高度韌性的相關基礎建設理應相對容易。在因應中共軍事威脅時，不論是解放軍灰色地帶的 威懾或是實際的攻台行動，國軍也許在數量上與質量上相對弱勢，但是在網路空間維持優勢，以補足實體兵力之不足，亦是國軍應該有的抱負。

因此，為確保未來網路空間之優勢，認真落實資電優勢的國防政策，國軍必須加大力度投注資源、強化組織、建立訓場、招募人力、培養人才、訓練專業。國軍必須借重我國資訊科技教育的實力，以及資通產業優勢的基礎，期能在短期之內發揮網路攻防戰力。

網路戰是實質的不對稱作戰，也將是最經濟有效的建軍作為。建議國軍不只要擴大網軍陣容，也要注意網路民兵的召募與培養，以確保在未來兩岸衝突中，維持資電優勢，發揮抑制敵有生戰力之奇效。