台鐵善化站北邊5股道岔處因電車線遭光文陸橋掉落的巨型水泥砸中下垂，29日下午1時5分再遭南下自強號115車次列車的集電弓勾斷，造成隆田到新市間雙向列車停駛，直到30日上午10時才恢復雙線通車，初估影響起碼101列次班車，旅客2萬840人次，多站乘客抱怨連連，台鐵計畫索賠，台南市工務局將找土木技師公會鑑定責任歸屬。

根據台鐵調查報告，善化站北邊發生電線斷落事故，起因是光文陸橋的巨型水泥掉落，砸中主吊線，造成電車線下垂，再碰上自強號南下115車次經過，車上的集電弓勾斷電車線，造成東線的電車線掉落100公尺，西線的電車線掉落1.2公里，隆田到新市段失去電力供應，列車無法通行。

台鐵緊急應變，台南到新營的對號列車雙向停駛，改以「類火車」方式的公路接駁。另派柴油動力列車到場輸運自強號南下115車次列車上的250名旅客，其餘改搭遊覽車或自行找親友離去。

假日火車部分路段雙向停駛，造成南部許多旅客怨聲四起，台鐵徹夜搶修復電，29日晚間9時隆田到新市間東正線先搶通恢復南、北雙向通車，30日上午10時再搶通西正線，恢復雙線雙向通車。

台鐵統計斷線事故發生後約21小時恢復正常通車，估計至30日上午8時為止，影響101列次班車，旅客2萬多人，台鐵表示，受影響的旅客在1年內可到各車站辦理全額退票。

光文陸橋是台南市政府管理橋梁，台鐵將了解陸橋的養護單位，要求賠償電車線、車輛與營運損失。

台南市工務局表示，已先派人前往現場察看，掉落的巨型水泥塊為陸橋鋼筋保護層，將找土木技師公會等第3方公正單位調查原因，鑑定責任歸屬。