代表奇美文化基金會出席領取出版類特別獎的執行長郭玲玲則表示，奇美創辦人許文龍已經95歲了，他熱愛藝術、熱愛分享，在事業有成時成立基金會幫助年輕藝術家，奇美一定會秉持他的精神，將他愛藝術、文化的大愛傳承下去。（國立傳統藝術中心提供）

傳統藝術界年度重要賽事「第33屆傳藝金曲獎頒獎典禮」，29日晚間在台灣戲曲中心大表演廳舉行。文化部長李永得頒發特別獎給楊麗花與奇美文化基金會，感謝他們對傳統戲曲及藝術有聲出版界的卓越付出，第57屆金鐘獎視帝陳亞蘭也特別出席為師父楊麗花領取特別獎引言。

楊麗花上台領獎時，特別提到她一生的成就都來自於歌仔戲，「楊麗花」這三個字是歌仔戲給她的。她感性又幽默表示，我食到老也要演到老，無喙齒也要哺土豆，即使歌仔戲領域就像萬丈深坑，也會持續向前衝，一生付出。

代表奇美文化基金會出席領取出版類特別獎的執行長郭玲玲則表示，奇美創辦人許文龍已經95歲了，他熱愛藝術、熱愛分享，在事業有成時成立基金會幫助年輕藝術家，奇美一定會秉持他的精神，將他愛藝術、文化的大愛傳承下去。

國立傳統藝術中心主辦傳藝金曲獎，為使獎項設置能更順應時代潮流、符合業界期待，已連續多年調整並增設獎項，以從更多元的面向鼓勵傳統藝術從業者。今年開創了許多的「第一次」，不僅在戲曲表演類首度新增「最佳偶戲主演獎」及「評審團獎」，更第一次嘗試辦理最佳人氣獎網路投票。

同時，為了讓粉絲可以親臨現場為支持的團隊近距離喝釆，人氣獎特別選在傳藝大道紅毯上，邀請宣傳大使陳漢典將獎座頒給薪傳歌仔戲劇團《望鄉之夜》與巴洛克獨奏家樂團《印象．台灣》兩組人氣最高的作品。

今年最受觀眾矚目的獎項，當屬傳藝金曲獎史上第一座的「評審團獎」，由評審團總召集人徐亞湘教授宣佈，由國立臺灣戲曲學院《左伯桃》獲獎。評審團認為《左伯桃》為姚一葦教授唯一的京劇作品，此次臺灣戲曲學院為紀念戲劇大師姚一葦百年冥誕而製作演出，在當代劇場新編戲曲強調華麗、跨界的潮流中，以簡約精練的美學風格，得見戲曲古典之深湛、真淳美感，在當代戲曲創作生態中別具範式意義。《左伯桃》不僅得到評審團獎，導演知名小生曹復永也以此劇拿下最佳導演獎，可謂是昨（29日）晚的大贏家。

今年另一驚喜是誕生了兩位最佳演員獎得主，一位是人間國寶小咪，她提到《天鵝宴》是她首次被肯定是一位歌仔戲演員的代表作，今天能夠得獎別具意義；客家美旦陳芝后以榮興客家採茶劇團《花囤女》，同獲最佳演員獎，她於本週二剛生下寶寶，正在坐月子，由先生陳思朋代為出席，完全沒有料到自己能和國寶演員小咪老師同獲此獎，她特別感謝榮興客家採茶劇團對她的栽培。

本屆頒獎典禮由阮劇團創辦人汪兆謙擔任總導演及策展人，以「經典運動場」為主題，在知名全能音樂製作人音樂總監蘇通達、視覺總監顏伯駿、共同策展人暨燈光設計莊知恆、舞台設計謝均安等創作者的共同策劃下，推出四段精彩表演，包括蔣進興帶領第二代馬蘭吟唱隊與桃子A1J共同演出的《啟程》；兆欣、？te壞特與朱安麗跨界演出《不同》；阮劇團的《大隊接力》；以及唐美雲、徐堰鈴、吳登榮等人帶來的《名人堂》，展現出傳統藝術既古典又現代的多元面貌，精準詮釋傳藝金曲獎頒獎典禮的精神，既有當下充滿臨場感的熱血場景，也在不斷刺激大眾感官的同時，讓經典歷經挑戰後代代留存，持續向前，跑向下一個世代。