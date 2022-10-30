「2022高雄富邦馬拉松」30日清晨5時在高雄國家體育場盛大登場，此次賽事匯集國內外6000多名跑者共襄盛舉，高雄市長陳其邁特別到場為此次賽會鳴槍，並給予選手們鼓勵。（高市府新聞局提供／洪浩軒高雄傳真）

「2022高雄富邦馬拉松」30日清晨5時在高雄國家體育場盛大登場，此次賽事匯集國內外6000多名跑者共襄盛舉，高雄市長陳其邁特別到場為此次賽會鳴槍，並給予選手們鼓勵。（高市府新聞局提供／洪浩軒高雄傳真）

「2022高雄富邦馬拉松」30日清晨5時在高雄國家體育場盛大登場，此次賽事匯集國內外6000多名跑者共襄盛舉，高雄市長陳其邁特別到場為此次賽會鳴槍，並給予選手們鼓勵。（高市府新聞局提供／洪浩軒高雄傳真）

「2022高雄富邦馬拉松」30日清晨5時在高雄國家體育場盛大登場，此次賽事匯集國內外6000多名跑者共襄盛舉，高雄市長陳其邁特別到場為此次賽會鳴槍，並給予選手們鼓勵，他也特別感謝民眾體諒、包容交通管制，得以讓賽事順利進行，也讓各地好手看見高雄港都之美。

全台4大馬拉松同時是全台5場成績賽事之一的高雄富邦馬拉松受到新冠肺炎疫情影響，睽違2年終於復辦，此次高市府運發局以「一起更好RUN TOGETHER FOR BETTER」為主題，鼓勵跑者能超越自我、締造新猷。此外，此次首創視障組、競速輪椅組及運動輪椅組，鼓勵身障者一起跑出健康，希望不分族群所有民眾都能加入「高富馬」行列。

運發局表示，今年全新競賽路線環繞高雄8個行政區的主要景點，跑者沿途將經過蓮池潭龍虎塔、中都濕地、港埠旅運中心、85大樓、高雄展覽館、高雄流行音樂中心及高雄港區等知名景點，此外，路線首次安排跑進左營海軍基地，讓跑者能感受軍港特色風華。

針對馬拉松賽事交管造成民眾用路不便，陳其邁回應，高雄富邦馬拉松因為疫情停辦2年，今年終於恢復舉辦，這是可以爭取國際認證賽事的重要比賽，相關局處在賽前就針對路線規畫作出調整跟協調，感謝民眾在交通上的合作、體諒及包容，讓來自全台灣及世界各地的馬拉松好手可以見證港都的進步及美麗。