總統蔡英文昨天（29日）出席民進黨桃園市長候選人鄭運鵬舉行的造勢大會，蔡英文暗諷國民黨桃園市長候選人張善政，沒辦法帶領桃園進步。張善政今天（30日）批評蔡英文，「已經不是中華民國的總統了，是鄭運鵬的助選員」。

國民黨台北市長候選人將萬安今天舉行「台北隊集合」市民基地啟用大會，張善政表示，今天新北市長侯友宜、基隆市長候選人謝國樑都會到場，「這叫做友善樑（有善良），1126有善良，就是挺無限」

有媒體詢問目前國民黨內部民調顯示，張善政目前的民調領先對手超過兩位數，對於選情如何看待？張善正回應，民調數字永遠都是當參考，不管領先兩位數、一位數，都戰戰兢兢一步一步往前走，直到最後成功為止。

至於蔡英文總統昨天暗諷，張善政沒看到8年來桃園的進步，包括桃園鐵路地下化就是鄭文燦、鄭運鵬的努力下才能省了500多億元。一個不了解桃園、看不見桃園進步的人，沒辦法帶領桃園繼續進步。

張善政回應，桃園市應該要選一個關心桃園、了解桃園問題，並且提出解決方法，對桃園有願景的候選人，這才是桃園市長的理想人選。對於蔡英文連續三周都到桃園替鄭運鵬造勢，張善正認為，「她已經不是中華民國的總統，是鄭運鵬的助選員」。