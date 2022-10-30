雲林縣草嶺半程馬拉松開跑，千人見證草嶺公路中斷23年後通車。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣149甲草嶺公路自921地震後中斷23年，今年2月25日恢復通車，開通後首場半程馬拉松比賽30日登場，包括3K、10K及21K共3組賽事，由雲林縣長張麗善鳴槍開跑，吸引上千人參與，現場熱鬧非凡，不少民眾親子同遊，見證草嶺風景區的風華再現。

張麗善表示，首次在149甲草嶺公路辦理的半程馬拉松比賽，其中21K組挑戰難度高達99分，吸引不少跑友高手挑戰，也有安排難度低的3K組，適合全家大小一起來健走，吸收森林中的芬多精，感受負離子的洗滌。

張麗善說，149甲草嶺公路在1999年921地震後路基斷裂、土石堆積，23年來無法通行，她上任後用3年時間，克服地形、地質等許多困難，並透過回頭彎的工程方式，在今年初恢復通車，這是歷史性重要的一刻。

149甲草嶺公路中斷期間，草嶺鄉親沒有安全回家的路，遊客要到草嶺，要繞走南投149乙，開通後不僅交通便利，更恢復了雲林人的尊嚴，草嶺公路還有4座明隧道，完全不用擔心落石，可以安全安心通行。

張麗善指出，149甲草嶺公路連結周邊特色景點，包括萬年峽谷、五元兩角、雲嶺之丘等，還可到古坑喝咖啡，未來縣府會持續舉辦各種活動，打造草嶺地區成為台灣後花園與森林療癒基地，民眾不用出國就可享受好山好水療癒身心。