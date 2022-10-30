時序即將進入11月，意味著2022年再過2個月就要結束了，而年終獎金是否能領到比過去還多的金額，更是許多人相當關心的話題。命理專家小孟老師在臉書粉專發文指出，生肖屬猴、鼠、雞、蛇者年終財運看漲，不僅荷包大豐收，還會有很多好康的事情發生。

▍生肖猴

年底前生肖猴容易遇到好的客戶或很多貴人，讓你的業績有所提升，就連主管也對你感到很滿意，屆時不僅會有很多好康的事情發生在你身上，年終也可能大有斬獲。

▍生肖鼠

年底前生肖鼠的運勢開始好轉，尤其事業上會出現許多貴人幫助，讓你的業績不斷上漲，甚至有機會把上半年不足的地方補回來，因此年終可望有所突破，還有超越以往的可能。

▍生肖雞

下半年生肖雞在面對新的事物時，都能夠很快學會並且牢記在頭腦裡，與同事之間的互動也會越來越有默契，做事變得更有效率，因此上司想要栽培你，把一些重要的工作交給你負責，希望能看到你的抗壓性與應變能力，只要你能咬著牙堅持到底，未來將會受到主管賞識，甚至在年終時主動幫你升職加薪。

▍生肖蛇

生肖蛇今年年底財運非常好，只要你敢開口與主管說你過去的表現，並努力爭取機會，年終就有上漲可能。