國民妹妹IU擁有超高人氣，日前更在首爾奧林匹克主競技場舉辦個人演唱會，創下南韓23年來首位solo女歌手在該場地開唱的紀錄。近日，她在YouTube頻道上傳一則演唱會花絮，豈料，卻被網友質疑有了些許「老態」。

4日前，IU在YouTube頻道《이지금 [IU Official]》上更新一則有關於她準備演唱會的花絮影片。只見影片中，IU多次以素顏現身，鏡頭下的她，皮膚依然白皙透亮，渾身散發出像要將舞台變得更完美的自信美。不過，就有網友指出，IU的素顏在影片之中開始顯現出年紀來了。對此，網友在網路上掀起一番正反辯論。有人認為成熟的IU更顯魅力。也有人表示是因為演唱會太過勞累，IU才會略顯疲態。

然而，IU昨（29）日在IG上更新兩則限時動態，一則是她拿手機對著化妝鏡自拍，嘴角露出笑容的模樣。另一則是IU正接受化妝師圖上唇彩的樣貌，讓「老態」言論不攻自破，動態PO出不久，就登上陸網熱搜，粉絲們紛紛爭相留言表示「被IU的美貌擊潰了」、「永遠可以相信IU的自拍」、「寵粉魔人IU也太棒了吧。」

事實上，IU日前就在演唱會後宣布不再演唱《Good Day》和《Palatte》兩首熱門曲目，表示因為年齡和心境的轉變，這兩首充滿青春可愛的歌曲應該留在過去。而現今，IU將以成熟的韻味以及充滿才華的專業，為粉絲們帶來新的感受。在花絮影片中，就可看到在傾盆大雨裡，IU仍未顯露絲毫怯意，堅持推進彩排工作。她在盛滿雨水的濕滑舞台上認真唱歌跳舞，還不忘為身邊的工作人員加油打氣。這種身為領袖帶領著團隊成員們一同為演唱會完美成功目標努力的奮鬥精神，彰顯了IU不同於過去的非凡魅力。