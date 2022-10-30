南韓首爾梨泰院在本月29日舉行萬聖節活動，卻意外發生嚴重踩踏事故，造成超過151人死亡、82人輕重傷，其中包含不少外籍人士，而且死傷者大多為20多歲年輕女性，震驚全球。而當天在現場目睹事發經過的南韓網紅，以及台灣女模安琪，也紛紛發文分享當時的狀況。

南韓知名網紅俞靜（여정）擁有甜美臉蛋與火辣身材，因經常拍攝逗趣的搞笑影片而受到大眾矚目，IG吸引超過24萬人追蹤。而昨日就在梨泰院的她，也在IG的限時動態上，公開當時的畫面。照片中，只見眾人擠成一團完全無法前進，有人為了脫困開始翻牆；她也用文字解釋，當時雖然人很多但還是可以行走的狀態，豈料後方突如開始推擠，但她因個子嬌小完全看不到前面，因此也不知道到底發生什麼情況，只能被推著前進並舉起手拍攝當時的情況，但在推擠的過程中竟聽到有人以訕笑的口氣說「就推啊！我們力氣更大，我一定推得贏！哈哈」。後來，她被擠進地鐵站後雖順利脫困，卻看到許多人因昏倒在地而正在進行CPR搶救，讓她嚇壞趕緊回家報平安，看到新聞才知道慘況。

而除了俞靜之外，台灣女模安琪當時人也在現場，令粉絲們相當當心她的狀況，隨後她也發文表示，原本想去看看韓國人的節日現場，但一出地鐵看到人潮比前一晚多3倍，他們便轉身回家，人都很平安。但她也透露在離開前因急著想上廁所，便擠進了一間咖啡廳，排了20分鐘的隊伍才輪到她，豈料從頂樓往下看，竟看到許多人被抬出來、在地上進行CPR，讓她驚呼「很驚悚，真的很像災難片現場」。

事實上，踩踏事件爆發後，有其他網友在網路發文，透露此次的踩踏事件，是在高處的人不斷推擠，造成下坡處民眾被推倒在地、不斷堆疊，甚至還有人看到一群喝醉酒的男生，故意走進人群中推擠，但實際情況還有待韓國警方的調查。

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