隨著距離九合一選舉不到30日，新北市長侯友宜今(30)日早上連跑新北市五股、泰山2場競選總部成立大會，均超過1000名支持者到場相挺，侯友宜也藉機向中央呼籲，盡快核定相關都市計畫，讓五股可以跟泰山楓江、新泰塭仔圳一起大發展。

侯友宜表示，謝謝在地議員宋明宗、蔡淑君及陳明義、以即所有的里長大家一起力挺，讓他得以讓五股從垃圾山變夏綠地，並興建五星級的五股公有市場、五股國民運動中心，讓這個地方變成一個更優質的環境，生活更便利的宜居都會型態的城市。

他說，4年前他選舉就說過要帶給市民安居樂業，他會努力做事，選舉不是對立、罵人，從出生那刻起，這個國家就叫中華民國，這塊土地就叫台灣，他對國家及這片土地充滿感情，也是抱著這感情到新北為大家服務。

除了再次提到將數十年不變的五股垃圾山，成功翻轉成夏綠地以外，侯友宜也藉機向中央喊話，希望內政部能夠盡快核定相關都市計畫，讓五股可以跟泰山楓江、新泰塭仔圳一起大發展。

他說，除了期盼五股交流道儘速發包出去，未來五泰輕軌會從三重、蘆洲、五股接泰山，更規劃泰板輕軌一路銜接至板橋浮洲、亞東醫院、中和莒光站，這條軌道建設做起來，「五股、泰山去哪都很方便」。