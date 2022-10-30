黃宣將參與本屆金音獎頒獎典禮。（文化部影視及流行音樂產業局、必應創造提供）

壞特 ？te將參與本屆金音獎頒獎典禮。（文化部影視及流行音樂產業局、必應創造提供）

第13屆金音創作獎倒數一周即將登場，今（30日）再添「喜訊」，除了一口氣邀來超過25組海內外音樂人擔任頒獎人及表演嘉賓，包括阿爆（阿仍仍)、LEO王、Matzka 瑪斯卡、血肉果汁機、Karencici、壞特 ？te等共襄盛舉，而ØZI與YELLOW黃宣除了擔任頒獎人，更合組一日限定男子組合擔任表演嘉賓，更令人驚喜是的，旺福主唱小民也將和團員老婆推機帶著2位寶貝兒女同台獻上「全家福」演出。

本屆金音頒獎及表演卡司更勝以往，海內外知名音樂人齊聚一堂，華麗陣容星光熠熠；此次入圍5項大獎的旺福將與Skaraoke（司卡拉OK大樂隊）同台演出，並邀請10多位小朋友合作上演音樂派對，為人父母的旺福主唱小民為了凸顯「傳承」主題，突發奇想帶著家中一對兒女品安、朵安帶上台偕同團員主唱Mami、貝斯手推機及鼓手肚皮組成限定大小孩版「旺福」，打趣說要把金音創作獎當成「暫時托兒所」的小民笑說：「有Skaraoke 及加入小孩子現場演出等於歡樂加倍，快樂到像是啤酒的泡沫滿出來那樣，保證到時候將會像是一場嘉年華party。」

這段演出靈感，來自6年前旺福入圍金音創作獎「最佳現場演出」時需上台演出，但因老婆推機剛生完小孩無法全員到齊，讓小民、Mami與鼓手肚皮3人用一把吉他帶動唱了一首很像兒歌的創作〈很多鵝〉；難忘6年前金音創作獎適逢自己家中新成員誕生的感動，小民決定趁這次機會把多年前的那場演出與今年表演融合銜接，小民說：「當年金音創作獎剛生出來的小孩經過時光飛逝，如今也能站在舞台上，多麼奇妙的感覺，我想要傳達的不只是小孩就是我們的未來，而且我們成為父母還是可以繼續搖滾的概念。」

旺福小民與推機的一對兒女朵安、品安已非第一次登台表演，姊弟早在3年前的一個北投音樂祭表演上就初試啼聲，完全繼承小民跟推機的音樂天賦，小民頗為驕傲地說：「朵安天生很會唱歌而且音準很好，品安節奏感很好小時候超喜歡打鼓，不過隨著年紀長大臉皮變薄，他們現在都不想表演給父母看了。」夫妻倆對於兒女的將來有共識「自由發展、開心就好」，絕對尊重孩子意願：「不會主動要求他們，如果他們未來成為廚師，我們夫婦倆每天在家裡可以吃好吃的，如果他們未來喜歡水電，以後家裡就不用請水電師傅來了，我想這些都是很棒的『未來』，我們相信行行出狀元。」金音獎頒獎典禮將於11月5日在台北流行音樂中心舉行。