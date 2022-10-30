國民黨角逐連任的台中市長盧秀燕，今天和市議員候選人吳振嘉成立聯合競選總部。（陳世宗攝）

國民黨角逐連任的台中市長盧秀燕，今天和市議員候選人吳振嘉成立聯合競選總部。（陳世宗攝）

國民黨角逐連任的台中市長盧秀燕，今天和市議員候選人吳振嘉成立聯合競選總部。（陳世宗攝）

替吳振嘉聯合競總成立站台 盧秀燕：誰當市長不一樣

年底九合一選舉進入最後衝刺！國民黨角逐連任的台中市長盧秀燕，今天上午和市議員候選人吳振嘉成立聯合競選總部。盧秀燕卯足火力說，有一個政黨很奇怪，專門喜歡砍鄉親的建設、停鄉親福利；她支持建設和減輕家庭負擔，有些政黨看到建設不是他們做的不喜歡就砍掉、福利移到別處，「誰當市長不一樣」。

盧秀燕表示，今天山城有一個非常重要的消息，停工多年的東豐快速道路下午要復工；大家都知道東豐快是山成最重要的生命救援線，921地震時主要道路崩壞，救援行動受到影響，20多年來地方人士最希望東豐快可早點蓋起來，有快速安全的聯外道路。

盧秀燕指出，前台中市長胡志強時已蓋第4標和第5標，換市長時就不蓋成為斷橋，成全台最奇怪的景觀，一條聯外快速道路懸在那裡變成斷橋，也是山城之恥；她上任後和立委江啟臣和楊瓊瓔與市府團隊一起打拚，一定要將這條路復工。，東豐快不只是生命救援線，未來也是山城地區觀光和休閒與重要道路。

盧秀燕說，東豐快速道路第1到3標擔誤了6年，工程總經費粗估要150億元，今天復工是第3標，為了讓東豐快蓋得完一定要支持她和吳振嘉。因為有一個政黨很奇怪，專門喜歡砍鄉親的建設、停鄉親福利；東豐快這條路要蓋到完，這場選舉不只是為了盧秀燕和吳振嘉，請大家用力拉票、用力催票和投票，為了東豐快和山城的未來。

盧秀燕指出，還有一個例子，老人健保補助有一個政黨很喜歡砍鄉親福利，胡志強市長時，台中市長輩有免費老人健保補助，但換了市長後不補助叫大家自己繳，增加大家負擔，一年要繳近1萬元；她上任後一年編30億元補助長輩健保補助，連續4年都編。呼籲長輩支持她繼續連任，她保證台中老人健保補助不會斷、會繼續實施。

盧秀燕說，她支持建設和減輕家庭負擔，有些政黨看到建設不是他們做的，不喜歡就砍掉福利移到別處，她的雙十公車等福利政策，如果要支持這些福利繼續就要支持她和吳振嘉；吳振嘉進議會，保衛山城預算。

盧秀燕強調，吳振嘉是山城國民黨唯一提名人，請幫她和吳振嘉順利當選；初估吳振嘉需1萬5000票才能當選，她要70到80萬票更多票，呼籲大家化身椿腳幫忙拉票，讓她讓吳振嘉都能當選，「誰當市長不一樣」。