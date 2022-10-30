陳艾琳2019年與同為《大學生了沒》班底的Alex（顏庭笙）結婚，共同養育了一個3歲女兒，直到昨(29)日才正式舉辦露天婚禮，當天也能看到不少節目中的好朋友都到場祝福，張景嵐則是其中一位伴娘，顯見她的好人緣。

在限時動態的照片，可以看到陳艾琳換上多套禮服，一開始和Alex入場時，她身穿一襲米白色蓬裙婚紗，看起來優雅又浪漫，低胸馬甲式剪裁完美包覆住上圍，到另一套則是一襲高貴的白色禮服，開深V加上開高衩設計，看起來更加迷人。

值得一提的是，蘿莉塔、茵茵、凱薩琳、Nina、小新、阿怪等昔日《大學生了沒》班底，皆陸續到場喝陳艾琳和Alex的喜酒，凱薩琳更感性寫下，「大學生了沒真的是永遠的大家庭，沒有好好待過是不會懂這種革命情感的。」

事實上，陳艾琳跟Alex在一起的過程相當樸實，他們認識長達15年，原本都只是彼此的好友，直到有一次兩人都失戀，當時Alex對她說出：「如果妳30歲還沒結婚，那我就娶妳。」雖然聽起來曖昧，但當時他們的關係並未因此改變，仍各自去談了幾場轟轟烈烈的戀愛，直到28歲兩人才終於交往後步入婚姻。