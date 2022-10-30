少女團體SKE48Team S出身的女優三上悠亞，2015年改拍動作片，憑藉天使臉蛋和超魔鬼的身材，人氣超越女團時期，近年無論是人氣和產量，皆維持在業界頂尖，因此被封為「國民女優」、「暗黑女帝」。近來趁著萬聖節Cosplay小貓咪，也曝光4款超性感的造型，此外，Youtube也貼出化身美少女戰士的打掃片，超性感的身材藏都藏不住。

三上悠亞拍成人片時的尺度一直超開，就連IG照片也是很敢露，不久前三上悠亞曬出萬聖節造型，是一身紅色小惡魔的清涼打扮，背後以紅色羽毛裝飾，迷你短裙則露出筆直美腿，除此之外，三上悠亞也換上可愛小老虎的裝扮，秀出香肩和纖細蠻腰，接著還扮起學生妹、兔女郎、賽車女郎等造型，看得粉絲都受不了。

三上悠亞化身美少女戰士，胸口開超低露出豪華凶器。(圖/三上悠亞 IG)

近來她則在IG的標註寫下：「萬聖節服裝」，接著附上多張比基尼照，可見胸罩開得超級低，在迷濛感的濾鏡下洩出大片肉色，此外，她也綁起可愛的雙馬尾，戴上黑色貓咪的頭套，不僅嘟嘴賣萌，還握拳做出貓咪撒嬌時的動作，令粉絲們的心跳差點就停止，紛紛留言：「究極可愛的三上悠亞好漂亮喔」、「我想我愛妳哦小貓咪」、「這套萬聖節的裝扮，我都要被嚇壞了」、「這樣公然犯罪，我要去報警」。

除此之外，三上悠亞也在Youtube公開在香閨，化身成人版美少女戰士的影片，穿著水手服的她，在鏡頭的前方，辛苦清掃地板，胸口和袖口大開，秀出豐滿圓弧和雪白肌膚，而短裙也製作得超級短，露出底下的白色小丁褲，更不忘擺起美少女戰士的招牌動作，超級可愛的畫面，成功狙擊了5.5萬人的心。