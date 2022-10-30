南韓梨泰院踩踏事件震驚國際，一名網友表示，他看到梨泰院相關新聞後，直呼真的很恐怖，發文問網友「在台灣經歷最擠的地方在哪？」貼文上線後，不少人想起20年前台北第一次在101辦跨年活動，「當年擠到腳踩不到地，甚至踩踏到別人腳背上，那次之後沒再去過」。

原PO今（30）日於PTT八卦版指出，韓國梨泰院踩踏事件造成151人死亡，尤其是事發是在狹小的巷弄中，他直呼真的很恐怖，他問，「大家在台灣經歷過最擠的地方在哪？」

貼文曝光，引發網友討論，「20年前剛舉辦101跨年，搖滾區沒人潮管制時，大咖歌手一出來，一堆人瘋狂擠到前面，散場時擠到無法呼吸，腳踩不到地，會踩踏到別人腳背上 ，從此之後不再去跨年」、「第一次台北101跨年，捷運完全擠不進去」、「第一次台北101跨年擠到腳離地後，就再也不去」、「20年前第一次辦101跨年啊！當年各縣市還沒有這麼多跨年活動，很多人都在台北，擠到很不舒服就沒再去過了，現在想想意外很有可能發生」、「20年前的跨年真的可怕」、「20年前的台北跨年附近就是這樣」。

留言中也有人回文表示，台灣最近最讓他感到擁擠的活動是10月1日在士林夜市周邊舉辦的「白晝之夜」，該名網友形容，當天晚上人多到士林夜市每條巷子都是人，和這次事件最大不同是，士林夜市沒有斜坡，都是平地，再加上參加的人都很遵守秩序沒有推擠，「不然我在人群裡真的快窒息」。