中市男攀鳶嘴稍來步道「滑落20公尺邊坡」頭部受傷、左手骨折

「救人如救火！」台中市41歲的鄭姓男子等4人，29日中午12時許前往鳶嘴稍來步道健行！在登山口約1公里處，鄭男不慎滑落20公尺深的邊坡造成頭部受傷、左手骨折。台中市消防局獲報後，立馬派出2梯次共10人前往救援，路程50分鐘，救護人員簡單包紮後，平安將護送鄭男安全下山就醫。
台中市消防局指出，昨天中午12時44分報案，有1行4人(2男2女)攀登鳶嘴稍來步道，在登山口約1公里處，41歲鄭姓男子滑落邊坡手部骨折需消防局前往救助；消防局立馬派遣和平、谷關、東勢分隊共二梯次10人，由和平分隊倪偉騰分隊長帶隊出勤趕往救助。
消防局第二大隊說，搜救人員於昨天下午3時33分接觸傷者，鄭男男子頭部外傷左手腕疑似骨折，救護人員給予患者清洗傷口、包紮止血、骨折固定；因鄭男可自行行走，救助人員用攙扶方式協助患者下山。昨天傍晚抵達登山口，再由東勢消防分隊救護車送到東勢農民醫院治療。
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