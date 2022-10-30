南投縣副縣長陳正昇等嘉賓一起鳴槍啟動，各組選手依序出發。（南投縣府提供／楊靜茹南投傳真）

各組跑者奮力爭取佳績，全馬男子組由吳洧騰、全馬女子組由蘇曉萍奪冠。（南投縣府提供／楊靜茹南投傳真）

參加6公里歡樂健走組1200多人，不乏三代同堂一起健走。（南投縣府提供／楊靜茹南投傳真）

日月潭環湖馬拉松成績出爐，日管處副處長廖錫標進行頒獎。（南投縣府提供／楊靜茹南投傳真）

第9屆日月潭環湖馬拉松30日凌晨6時許在向山遊客中心，國內外6400名跑者鳴槍後迎著晨曦分組出發，享受日月潭美麗的湖光山色，主辦單位秉持「跑1公里捐1塊錢」理念，共募集16萬8000元善款，由南投縣副縣長陳正昇代為捐贈給埔里的「阿尼色弗兒童之家」，讓失孤、失依的孩子們獲得需要的幫助。

日月潭環湖馬拉松賽由南投縣政府、日月潭國家風景區管理處、中華運動生活協會共同主辦，不僅是國際馬拉松暨長跑協會(AIMS)國際認證賽事，同時為亞培世界馬拉松大 滿貫(AbbottWMM)分齡賽台灣第一站賽事，40 歲以上跑者可於一 年積分期限中參加全球資格賽累積積分，取得參加世界馬拉松 大賽的機會。

陳正昇主持第9屆日月潭環湖馬開幕式，他和日管處副處長廖錫標、魚池鄉長劉啟帆等嘉賓一起鳴槍啟動，各組選手依序出發，場面壯觀。為了保護跑者，除警方進行交通管制，埔里基督教醫院也設置救護站，派遣46名AED救護員，以2人一組分23隊陪伴跑者，若有突發狀況，也於途中及時救援。

陳正昇說，日月潭環湖馬被譽為全台最美的馬拉松賽，第9屆原本去年就要登場，礙於疫情嚴峻延至今年，跑者殷切期盼下，吸引6400名跑友熱烈參賽，報名42公里全馬有1200多名，29公里超半馬約4000名跑者，參加6公里歡樂健走組1200多人，是歷年人數最多的一次。

日月潭環湖馬拉松延續參賽選手「每跑1公里，捐贈1塊錢」的公益信念，用跑者里程累集善款捐贈給慈善機構，幫助需要幫助的人們。一名父親用推車陪伴腦麻兒一起挑戰超半馬，也有熱愛馬拉松的新手爸爸推嬰兒車帶著幼兒一起挑戰，歡樂組更不乏三代同堂一起健走。

各組跑者奮力爭取佳績，全馬男子組由「彰化139間歇團」吳洧騰以2小時56分38秒奪冠，同組楊育儒以3小時02分08秒成績居次，「Samuel Ehret」林小安以3小時06分19秒成績獲得第三名；全馬女子組由蘇曉萍以3小時36分46秒奪得第一名，吳海燕艷以3小時58分37秒成績居次，廣怡秀以4小時03分02秒成績獲得第三名。