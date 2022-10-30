隨著前高雄市長韓國瑜復出後，在全國跑透透為藍營候選人造勢，外界始終關注兩人的競合關係，今(30)日新北市長侯友宜前往五股出席競總的成立大會時表示，藍營沒有所謂的領頭羊、母雞，大家其實是團結在一起，分工合作；不過對於兩人是否會同台，侯友宜對此也絲毫不鬆口，僅表示會照選辦跟主辦單位的安排。

針對是否會覺得自己的母雞光環被分散，侯友宜表示，沒有所謂的領頭羊跟母雞，每人所扮演的角色都不一樣，每個縣市的地理環境、位置上也不一樣，里長、議員跟市長每人的角色也不一樣，每人在選舉過程中所做的方式也一定不一樣，大家其實都是分工合作，團隊凝聚向心力一起往前走，這才是最重要的。

不過有媒體質疑新北市議員林金結今日在三峽舉辦的「侯友宜林金結三峽聯合競選連任總部造勢大會」，僅邀請侯國瑜到場站台，反而沒邀侯友宜到場，是否刻意避免同台；對此侯友宜則說，之前有出席林金結跟自己的競選總部成立大會，其實我們都按照選辦的規劃以及主辦單位的行程來安排，大家彼此團結在一起，努力好好的分工合作。

但對於兩人將在11月新北市議員邱烽堯地競總成立會上同台的傳聞，侯友宜絲毫不鬆口，僅強調會依照選辦跟主辦單位的協調、安排。

而韓國瑜復出後，綠營也猛打侯友宜會跟韓國瑜一樣「落跑去選總統」，對此侯友宜則強調「自己現在在選2022的新北市的市長」，會跟做事團隊好好做事，讓市民給他滿滿的鼓勵、加油以及打氣。