南韓首爾梨泰院發生萬聖節踩踏悲劇，釀上百死傷。

（13:30更新）南韓聯合電視新聞台（YTN）報導，截至首爾當地時間30日下午2時，梨泰院踩踏事件失蹤人口已達3580人。

29日深夜南韓首爾梨泰院發生萬聖節踩踏事件，首爾市證實，至今已經有多達2642人失蹤，許多家長哭著一家一家醫院尋找失蹤兒女。南韓總理韓惪洙（Han Duck-soo）宣布，全國即日起至11月5日為哀悼期。

南韓紐西斯通訊社報導，根據接收失蹤通報的漢南洞社區服務中心指稱，截至首爾當地時間今（30）日中午12時，梨泰院踩踏事件中已經有2642人失蹤，首爾市隨後也宣布這項消息。

首爾消防部門今日稍早指出，悲劇至今造成151人喪命、82人受傷，其中多數傷者為10多歲與20多歲年輕人。

韓聯社報導，首爾警察廳已經分別成立有上百成員的法醫小組與調查小組，目前已知的151名罹難者中已經確認140人身份。

南韓首爾梨泰院萬聖節踩踏事件超過3000人失蹤，許多家長哭著一家一家醫院尋找失蹤兒女。圖為家長在首爾一間社區服務中心尋找失蹤兒女。（圖／路透社）

不過仍有許多人失蹤，罹難者的遺體也被分送至首爾、京畿道等39間不同醫院，讓找不到家人的親屬焦急萬分。

一對夫妻在一間殯儀館前說出女兒的名字，不過警察回答沒有這個名字，他們開始哭泣，一邊哭著前往下一間醫院找尋女兒。

針對梨泰院踩踏悲劇，南韓總統尹錫悅稍早宣布全國進入哀悼期，直到災難處理結束。南韓總理韓惪洙後續宣布，全國哀悼期將延續至11月5日晚間24時，哀悼期間公務人員將配戴絲帶哀悼，並且推遲非緊急事件，他也宣布梨泰院所在的首爾龍山區為特別災區，將對死者與傷者家屬提供必要支持。