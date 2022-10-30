飛奇兒體操教學系統與中國時報合作推廣幼兒體操向下扎根。（王揚傑攝）

飛奇兒體操教學系統與中國時報合作推廣幼兒體操向下扎根。（王揚傑攝）

飛奇兒體操教學系統與中國時報合作推廣幼兒體操向下扎根。（王揚傑攝）

為推廣更多兒童能接觸體操運動，飛奇兒體操教學系統與中國時報共同舉辦「飛奇兒幼兒體操向下扎根」活動，今（30）日正式啟動，提供新北市相關弱勢團體免費參加課程，由國家級體操教練群操刀，針對亞洲小孩的發展需求為考量，設計多元豐富的體操課程，未來更將前進偏鄉，服務偏鄉和原民小朋友。

醫學證實，小朋友愈早學習兒童體能體操，有助肢體控制與腦部靈活度正向發展，包括提升感覺統合力、學習專注力、體適能力、姿勢美力、心理適應能力等，世界衛生組織也建議兒童每日應運動達60分鐘以上。

「飛奇兒體操教學系統」是由一群國家級體操教練所研發，並全心致力於建立亞洲小孩的「全能身體發展空間」，這次活動邀請新北市學童免費參加，依年齡與學習狀態來個別規畫最適切的課程內容，循序漸進式教學，讓各年齡層孩童都能享有最適合自己的學習進度。

飛奇兒表示，為了讓體操能成為孩子快樂的出發歡樂園地，期許能夠結合公益活動及幸福製造機的這股信念，期望能夠深入孩子的生活，並將幸福生活化的概念，傳遞給每位新北市的家長與孩子。