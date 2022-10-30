富士康鄭州園區傳出疫情，儘管外界對實際情況所知不多，但有部分員工疑似為躲避疫情，選擇離開廠區、徒步回家。繼昨（29）日河南多地公開致信，表示已做好當地戶籍員工返回家鄉的準備；今日當地政府也已向富士康派駐駐廠工作組，鄭州航空港經濟綜合實驗區將開會研究相應措施。

大陸網路日前流傳「富士康鄭州園區約2萬人確診」訊息，富士康官方於26日出面闢謠，指該訊息嚴重不實，園區生產營運正常。不過網路仍持續傳出鄭州富士康工人為躲避疫情而徒步返鄉的影片。

據港媒《星島日報》報導，抖音多個帳號的影片顯示，大批年輕男女穿著厚外套，手拖行李箱或提著袋子和衣物，在路邊徒步；路邊有熱心人士放置礦泉水、麵包和點心，還可見「歡迎富士康孩子們回家」、「富士康員工免費喝水」、「返鄉人員食物補給點，早日到家」等字眼的看板。

儘管日前鄭州富士康出面闢謠，但《星島日報》稱，社群媒體傳出，廠區確診者愈來愈多，廠內物資缺乏，有部分陽性感染者更被封在爛尾樓中，「沒人給藥，沒人管飯，沒人接管」，隔離環境不佳，數天之後工人選擇強行離開，徒步回家。

陸媒「第一財經」報導，據不完全統計，截至昨晚10時30分，河南禹州市、長葛市、沁陽市、許昌市魏都區和西華縣等五地發佈「致在富士康工作人員的公開信」，表示做好了當地戶籍員工返回家鄉的準備。各地均表示，確需返鄉者需提前報備，落實「點對點」服務和相應的隔離措施。

「第一財經」今日報導，富士康一位行政辦公人員表示，目前當地政府已向富士康派駐駐廠工作組；鄭州航空港經濟綜合實驗區一位負責人則指出，目前港區正會同河南省有關部門，開會研究相應措施。

該名富士康行政辦公人員說，自己看到網上員工「逃離」的內容後，內心五味雜陳，心裡很難受；他說，「我（現在）在宿舍，我們廠閉環管理十幾天了，點對點上班。」

「第一財經」報導指出，包括河南省孟州市等在內的一些區域，則派出了多輛大巴，趕往港區高速路口，迎接當地籍貫的在鄭州富士康上班的老鄉們。