一名網友爆料高雄某知名肉燥飯的店門外堆放數籃食材，有多隻「小貓」在上頭踩踏、聞食，目擊者怒嗆「肉燥都要先跟動物口水調和才好吃」；照片曝光多數網友卻認為店內有貓咪會加分，「貓好可愛，想去吃」、「貓愛乾淨，店裡一定沒老鼠跟髒」，也有網友建議食材不該落地，若是野貓則仍有衛生風險。

有網友在臉書「爆料公社公開版」發文分享3張照片，一處店家的鐵捲門外頭堆放多個籃子，疑似是裝著食材原料，但箱子上方與旁邊都有一隻明顯的野貓，該野貓身形嬌小，應是幼貓，原PO拍下照片說地點為在高雄橋頭區某間知名肉燥飯，「肉燥都要先跟動物口水調和才好吃」，痛批衛生實在堪憂。

一名網友爆料高雄某知名肉燥飯的店門外堆放數籃食材，卻有多隻「小貓」在上頭踩踏、聞食，目擊者怒嗆「肉燥都要先跟動物口水調和才好吃」。（翻攝自臉書「爆料公社公開版」）

照片中的小貓跳在箱子上方疑似在進食；不過網友卻分為兩派，有一派非但不認為不衛生，還給予肯定「看到貓咪整個大加分了，更想再去朝聖了」、「被你發現肉燥好吃的秘密了」、「沒有貓貓，我可是不吃的喔」、「不管貓咪吃什麼，都給我來一份」、「店外有貓咪加分，店裡一定沒老鼠跟髒」、「這是店家養的貓，每次送貨來，都會檢查看看新鮮度」、「貓還可以 狗跟老鼠無法接受」。

還有人認為「高雄就是鄉下地方，你居然會期望高雄有衛生標準」、「不管怎樣食材都要離地」，也有人認為衛生不佳，「超級沒衛生 竟然還有人說吃爆」、「食品控管真爛，有夠噁心，一狗票的還在那貓咪真可愛，可憐哪」、「看留言，台灣人病了嗎」。