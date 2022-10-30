國民黨30日在左營區蓮潭會館舉行黨慶活動，國民黨高雄市長候選人柯志恩（前左三）與黨員、市議員候選人一起切蛋糕，祝國民黨生日快樂。（林瑞益攝）

九合一選舉將至，對於嘉義以南的4縣市是艱困選區，目前的狀況與對策？國民黨祕書長黃健庭30日在國民黨慶大會前說，不管是台南、高雄、屏東或嘉義縣，都愈來愈好，差距愈來愈近。最後一搏，不無翻盤的可能，努力做最後衝刺。

談到六都過半與16縣市目標，黃健庭表示，全力衝刺，希望愈多愈好，審慎樂觀。

在國民黨黨慶大會前，黃健庭帶著國民黨高雄市長候選人柯志恩去參加聚會，談到是否爭取宗教票？黃健庭說，今天純粹帶柯志恩去參加聚會，有一些信息對柯志恩也很有幫助，在聚會時也有禱告，在最後的28天，有神所賜下的平安、力量與智慧給各候選人。

在上午的國民黨慶活動中，柯志恩等人向70年黨齡的長者致意，大家一起唱生日快樂歌與切蛋糕，大家期許國民黨在九合一大選勝利，柯志恩當選高雄市長。柯志恩籲請大家要去投票，幫助國民黨獲得勝選。

至於陳其邁下午將在岡山區封路舉辦造勢活動，主辦方想要衝破萬人到場，柯志恩表示，對她而言，就算破10萬人，她也不在乎，感動來自巷口與人民，這只是一個數字，人民的溫度還是比較重要的。