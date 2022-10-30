國民黨基隆市長候選人謝國樑今天（30日）出席「台北隊集合」市民基地啟用大會，他表示，面對民進黨在選舉期間無所不用其極的抹黑、造謠，就是要以民意抵抗，並提到民進黨基隆市長候選人蔡適應的團隊賄選，「已經被抓到了」。

國民黨台北市長候選人蔣萬安今天上午舉行「台北隊集合」市民基地啟用大會，謝國樑、桃園市長候選人張善政等人都到場支持。謝國樑說，未來基隆五堵會開發基隆科學園區，與台北的南港內科合作，共同發展就業基地。

謝國樑日前指出，蔡適應暖暖區後援會顧問王維榮親自拜會多位里長，並面交現金2萬元，要求不得參加他的暖暖區後援成立大會。今天他痛批，「蔡適應競選團隊賄選已經被抓到了啦！」，民進黨實在是不像話，很多問題都荒謬至極，就像說蔣萬安不姓蔣一樣，非常可惡。

謝國樑提到，他所說的賄選事件並不是無的放矢，相關事證檢調都已介入了解，但就像高端疫苗的不當處理一樣，民進黨政府不一定會辦理。因此為了在不公不義、資源都被控制的環境下對抗，就是需要民意撥亂反正，呼籲11月26日大家投票支持謝國樑與蔣萬安。