對於南韓首爾梨泰院萬聖節踩踏事件釀成151人喪命，國民黨高雄市長候選人柯志恩30說，這對台灣的人群眾多的場合或演唱會，以及任何地方，大家都要警惕。對於未來舉辦大型活動，不管是安全問題或人群疏散，都要好好深思。

柯志恩表示，她對梨泰院事件感到怵目驚心，也有所警惕，提醒未來舉辦大型活動，在公共安全的問題上，對青年、民眾與人潮要有妥善的疏散措施，萬一發生事情時該怎麼處理，事前預防是最重要的。