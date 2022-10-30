台中市社會局及弘光科大舉辦首屆高齡者運動會，長輩坐輪椅表演武術。（弘光科大提供／陳世宗台中傳真）

「家有一老、如有一寶！」弘光科技大學老人福利與事業系承辦台中市社會局「提升老人福利機構運動力輔導計畫」，執行運動方案課程，為展現實施成果，30日在弘光科大舉辦第一屆的高齡者運動會，總共有11家老人機構、上百位長輩前來參加運動會；透過分組趣味競賽，提升長輩身體機能。

第一屆高齡者運動會上午9時舉辦開幕典禮，台中市社會局副局長陳坤皇、弘光科大副校長胡庭禎到場為上百位與會的長輩加油打氣；很多家屬也帶著道具前來當啦啦隊，場面非常熱鬧。

弘光老福系副主任余靜佳說，首屆高齡運動會比賽，包含地板滾球、芬蘭木柱、下肢運動、棒子足球趣味競賽等項目，另外還有八段錦武術表演，每一個項目皆經過不同領域專業人士多次討論才設計出這些適合機構長輩的運動方案；透過比賽可以鼓勵長輩持續運動，也讓他們有表現的舞台，進而影響並激發更多長輩一起享受運動的樂趣。

共同主持人陳姵吟指出，養生拳法動中求靜，為適合各年齡層與輪椅族的運動，有助於長輩學習養成規律又持之以恆的運動；地板滾球使用輕又小的球，在教室、輪椅上皆可進行，健康、亞健康、失智、失能長輩皆可參與；下肢運動則利用靠背的椅子輔助，讓臥床或久坐的長輩能訓練下肢肌力；芬蘭木柱像是保齡球，能訓練手眼協調能力。

主辦單位說，活動一開始由長輩先演出八段錦武術，每一個招式、步驟，長輩皆不馬虎，贏得許多掌聲。接著，進行分組趣味競賽，11家機構的長輩輪流上場，進行芬蘭木柱、地板滾球、下肢運動、棒子足球趣味競賽，家屬、志工在一旁高喊「加油！」現場趣味橫生，熱鬧萬分。

林姓長輩說，要活就要動，雖然比賽看起來很簡單，但是對身體機能慢慢退化的老人家來說，是一種挑戰，能多動一點就多動一點，對身體很有幫助。劉姓長輩指出，比賽的項目平時在機構內老師有教，自己也覺得很好玩，大家聚集在一起比賽更有趣，「年紀這麼大了，還能參加運動會，很好玩。」